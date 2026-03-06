İstanbul Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Fatih'te, 2 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, adreste yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 6 kilo 550 gram gelen sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 19 bin lira ile 150 avro ele geçirildi.