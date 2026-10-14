İstanbul’un en köklü ve yoğun yerleşim bölgelerinden biri olan Fatih’te, belediye ekipleri ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ilçe sakinlerinin günlük hayatını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Şehir içi araç trafiğini rahatlatmak ve düzensiz parklanmanın önüne geçmek hedefiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, Silivrikapı Spor Köyü bünyesinde inşa edilen modern otopark projesi tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Sümbül Efendi Mahallesi Hisaraltı Caddesi üzerinde konumlanan bu yeni tesis, hem spor merkezinden yararlanan sporseverlere hem de çevre mahallelerde ikamet eden araç sahiplerine ferah ve güvenli bir park alanı sağlıyor

Silivrikapı Spor Köyü Otoparkı’nın hizmete girmesiyle birlikte Fatih sınırları içerisindeki belediyeye ait otopark sayısı 33’e ulaştı. Kent içi ulaşım ağını destekleyen bu önemli hamle sayesinde ilçedeki toplam araç park kapasitesi de 2 bin 663 rakamına erişmiş oldu. Bölgedeki yoğun araç trafiğini doğrudan absorbe etmesi beklenen 400 araçlık bu modern alan, dar sokaklardaki park baskısını azaltarak hem sürücülere hem de yayalara daha güvenli bir dolaşım imkanı tanıyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçenin sahip olduğu eşsiz tarihi doku ve sıkışık yapılaşma nedeniyle yeni kullanım alanları oluşturmanın oldukça zor olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Turan, kentsel mekanları en verimli şekilde değerlendirerek hemşehrilerinin beklentilerine kalıcı çözümler ürettiklerini ifade etti. Hizmete giren her otopark projesinin sadece araç park yeri sağlamadığını vurgulayan Turan, bu tür yatırımların sokaklardaki sıkışıklığı hafiflettiğini, trafik düzenine doğrudan katkı sunduğunu ve vatandaşların genel yaşam standartlarını yükselttiğini dile getirdi

Konuşmasında insan odaklı belediyecilik vurgusu yapan Başkan Mehmet Ergün Turan, Fatih’in tarihi ve kültürel miras koruma ilkelerinden taviz vermeden modern şehir yaşamının gerektirdiği tüm altyapı hizmetlerini sırasıyla hayata geçirdiklerini aktardı. 33 farklı noktada ulaşılan 2 bin 663 araçlık kapasitenin yanı sıra Karagümrük ve Namık Sevik planlamalarıyla hizmet ağını büyütmeye devam edeceklerini kaydeden Turan, Silivrikapı Spor Köyü bünyesinde açılan 400 araçlık yeni otoparkın tüm Fatih halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.