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Olay, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. 29 yaşındaki şüpheli, görev yapan trafik polisine bıçakla saldırı girişiminde bulundu.

Çağdaş Evren Şenlik'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

POLİS ATEŞ AÇTI, ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULDU

Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Etkisiz hale getirilen 29 yaşındaki şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.