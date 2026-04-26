İstanbul’un Fatih ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Olay, Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde Bakırköy yönünde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, B.U. idaresindeki 34 HUU 922 plakalı otomobil sahil yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce kaldırıma çarpan araç, ardından taklalar atarak bir trafik levhası ile ağacı yerinden söktü. Savrulan otomobil Sarayburnu Parkı içerisine girerek çalılık alanda durabildi.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta bulunan diğer 3 kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ağır hasar gören otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.