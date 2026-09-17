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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Gahryman Shakirov hayatını kaybetti.

Kaza, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Shakirov'a seyir halindeki bir minibüs çarptı.

YOLA SAVRULUNCA İKİNCİ MİNİBÜS ÇARPTI

İlk minibüsün çarpmasıyla yola savrulan 20 yaşındaki gence, bu sırada caddeden geçen başka bir minibüs daha çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Shakirov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, kazaya karışan iki minibüsün sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların ve Shakirov'un cenazesinin kaldırılmasının ardından normale döndü.