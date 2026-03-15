İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kişinin ağzı, elleri ve ayakları bantlandıktan sonra darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün meydana gelen olayda bazı kişiler akranları olduğu belirtilen bir genci etkisiz hale getirerek ağzını, ellerini ve ayaklarını bantladı. Daha sonra darp edilen kişinin görüntüleri cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kasten yaralama” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.