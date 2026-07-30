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Kaynak: DHA

Olay, Mimar Kemalettin Mahallesi'nde oldu. Edinilen bilgiye göre, kapüşon giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemedi. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından yine yaya olarak kaçtığı belirlendi. Kimliği tespit edilen F.Y. (23), aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

'TABANCAYI BOŞ ARAZİYE ATTIM'

Emniyetteki ifadesinde saldırıda kullandığı tabancayı Kennedy Caddesi'ndeki boş bir araziye attığını söyleyen şüphelinin gösterdiği bölgede yapılan aramalarda silah ele geçirildi. Şüphelinin silahlı saldırıyı alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.