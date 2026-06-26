Şehsuvar Bey Mahallesi Kadırga Hamamı Sokak'taki iş hanının bodrum bölümünde saat 04.30 sıralarında başlayan yangın, yükselen yoğun duman nedeniyle kısa sürede binanın tamamını etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında bodrum katında küçük çaplı patlamalar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangında hafif yaralanan bir kişi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. İş hanında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri bina içerisinde biriken dumanı tahliye etti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.