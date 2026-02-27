Yangın, gece saat 01.30 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi’nde bulunan 3 katlı metruk bir ahşap binada çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki başka bir ahşap yapıya da sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri panikle sokağa çıkarken, bazı vatandaşlar yangını evlerinin penceresinden izledi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Müdahale sırasında alevlerin sıçradığı binada dumandan etkilenen bir kedi ekipler tarafından kurtarıldı. Ambulansa götürülen kediye oksijen verildi. Sahibinin kucağında korkudan titrediği görülen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.