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Kaynak: İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir binanın çatısında bulunan baz istasyonunda çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Olayda yaralanan olmazken, bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Çemberlitaş Mahallesi Divanyolu Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle baz istasyonundan yükselen alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünü yoğun duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olası risklere karşı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.