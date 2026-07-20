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Kaynak: İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saatlerinde 4 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri yaralandı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatı katında tüpten kaynaklandığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan binada bulunan vatandaşları tahliye etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiye eri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, binada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.