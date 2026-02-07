Kutlama öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Yonca Evcimik, bir dönem Fatih Ürek’in cenazesiyle ilgili yaptığı ve kamuoyunda tartışma yaratan sözleri nedeniyle yeniden gündeme geldi.

"NASIL ALGILARLARSA ALGILASINLAR"

Evcimik, o dönemde yaptığı açıklamalarda, “Nasıl algılarlarsa algılasınlar. Keşke uyanmasaydı, hâlâ aynı fikirdeyim. Uzun süre oksijensiz kalmıştı, ardından aylarca yattı. Bunun bir mucizeyle düzelmesi gerekirdi. Belki de onun adına daha hayırlı olan buydu” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü sanatçı, aradan zaman geçmesine rağmen düşüncelerinin değişmediğini vurgulayarak, “Söylediklerimin arkasındayım” dedi ve görüşlerini bir kez daha yineledi.