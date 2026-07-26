Kaynak: Haber Merkezi

15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizinin ardından uzun bir tedavi süreci atlatan Fatih Ürek, 30 Ocak günü 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölüm haberini menajeri Mert Siliv duyurmuş ve Ürek’i sevenleri gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Ürek’in cenaze törenine sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok önemli isim katılırken, ünlü sanatçının ailesi tabutunun başında zor anlar yaşamıştı.

VASİYETİ YARIM KALDI!

Ürek’in vefatı, iki yıl önce konuk olduğu bir televizyon yapımında paylaştığı vasiyetini yeniden gündeme taşıdı. Ürek, o dönemde yaptığı konuşmada, "Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba?" ifadelerine yer vermişti.

“MİRASI SADECE KIYAFETLERİ”

Ürek’in ablası Selvi Ürek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çok fazla takısı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık. Kardeşler arasında da vasilik konusunda tam anlamıyla güven oluşmamıştı. Bu nedenle Fatih'in çok sevdiği aile dostunu vasi olarak belirledik. Değerli eşyaları ona emanet ettik. Fatih vefat ettikten sonra onlar bize teslim edildi." ifadelerini kullandı.

“BORÇLARI ÇOKTU”

"Gerçek mal varlığı, konuşulan rakamlardaki gibi değildi. Bir gazeteci arkadaşımız bunu televizyonda abartarak anlatmıştı. Ben de kardeşimin şanı ve şöhreti için bunu yalanlamadım. '5 dediyse öyle kalsın' dedim. Ama gerçek öyle değildi. Onun itibarını korumak için ses çıkarmadım. İki evi var, ikisini de henüz satmadık. Borçları çoktu. Kredi, kredi kartı ve avans borçları vardı” diyen Selvi Ürek, “Hepsini kendi mal varlığıyla ödedik. Biriktirdiği altın ve dövizle bu borçlar kapatıldı. Çalıştırdığı kişilerin sigorta primleri ile vergi borçları da ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı." sözlerini sarf etti.

“BU FİKRE SICAK BAKMIYOR”

Selvi Ürek, okul projesine ilişkin ise "Okul yaptırmak istemişti ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız da yok" diyerek sürecin sanıldığı gibi ilerlemediğini söyledi.