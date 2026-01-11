Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Menajeri açıklama yaptı

Ürek’in son durumuna ilişkin bilgi veren menajeri Mert Siliv, sürecin inişli çıkışlı seyrettiğini ifade etti. Siliv, yaptığı açıklamada, “Henüz uyanma ya da belirgin bir kıpırdanma yok. Bazı günler değerler daha iyi, bazı günler daha zayıf seyrediyor. Bunlar tıbbi veriler üzerinden değerlendirdiğimiz gelişmeler” dedi.