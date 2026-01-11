Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren Ürek’in durumu yakından takip ediliyor.
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Menajeri açıklama yaptı
Kalp krizi sonrası 78 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Menajeri Mert Siliv, sürecin yakından takip edildiğini belirterek, “Askerlik gibi gün sayıyorum” dedi.
Kalp krizinin ardından yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülmüş ve yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Sanatçının tedavi süreci 78 gündür devam ediyor.
Ürek’in son durumuna ilişkin bilgi veren menajeri Mert Siliv, sürecin inişli çıkışlı seyrettiğini ifade etti. Siliv, yaptığı açıklamada, “Henüz uyanma ya da belirgin bir kıpırdanma yok. Bazı günler değerler daha iyi, bazı günler daha zayıf seyrediyor. Bunlar tıbbi veriler üzerinden değerlendirdiğimiz gelişmeler” dedi.
Menajer Siliv’in “Askerlik gibi gün sayıyorum” sözleri ise sanatçının yakın çevresinin umutlu bekleyişini gözler önüne serdi. Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmelerin, doktorların değerlendirmeleri doğrultusunda paylaşılacağı ifade edildi.