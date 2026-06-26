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15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta yaşamını yitirmişti. Sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken, geride bıraktığı mal varlığı da uzun süre kamuoyunun gündeminde yer aldı.

MİRAS PAYLAŞIMINDA ANLAŞMAZLIK YAŞANDIĞI SÖYLENMİŞTİ

Ürek'in Bodrum Yokuşbaşı'nda bulunan yaklaşık 170 milyon lira değerindeki malikanesi, Ataşehir'deki 5 dairesi, banka hesaplarındaki nakit varlığı, yaklaşık 6 milyon lira değerindeki aracı ile pırlanta ve mücevherleri olduğu öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından miras paylaşımı konusunda aile içinde anlaşmazlık yaşandığı yönünde haberler de gündeme gelmişti.

"KIYAFETLERİ VE AYAKKABILARINI SATACAĞIZ"

Sessizliğini bozan Selvi Ürek, yaptığı açıklamada kardeşinin çok sayıda değerli eşyası bulunduğunu belirterek, "Yüzlerce ayakkabısı ve oldukça değerli kıyafetleri var. Bunların tamamını satacağız. Kardeşimden bana hatıra olarak sadece bir bileklik kaldı. Takılarının bir kısmı satıldı, bir kısmını ise almak isteyen yakınları aldı" ifadelerini kullandı.

Selvi Ürek ayrıca, kamuoyunda konuşulanın aksine Fatih Ürek'in önemli miktarda nakit birikimi bulunmadığını söyledi. Sanatçının hayat sigortaları yaptırdığını belirten Ürek, vergi ve banka kredi borçlarının yanı sıra aldığı yüksek tutarlı avansların da bulunduğunu, hastalığı sürecinde bu ödemelerin iade edildiğini ifade etti. Borçların büyük bölümünün ise sanatçının kendi imkanlarıyla kapatıldığını dile getirdi.

"GELİRİ BAĞIŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Aile içinde miras nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Selvi Ürek, "Kürklerini de, ayakkabılarını da satacağız. Elde edilen geliri bağışlamayı düşünüyoruz. 'Bodrum'daki ev satılacak, kardeşler kendilerine ev alacak' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Miras elbette bir haktır ancak konuşulduğu gibi bir kriz söz konusu değil" dedi.