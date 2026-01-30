15 Ekim’de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçiren şarkıcı Fatih Ürek yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki sanatçı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966, Erzurum doğumlu Fatih Ürek fantezi ve pop müzik sanatçısıdır. 1993 yılından bu yana müzisyen, şarkıcı, tiyatrocu, oyuncu, sunucu kimlikleri ve başarıları ile Türk halkının gönlünde taht kurmuştur. Türk şarkıcı ve tiyatrocu, müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

1 yaşında ailesi ve kızkardeşi ile birlikte Bursa'ya yerleşen sanatçı, eğitim ve öğretimine burada devam etti. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Ancak öğretimine tiyatrodan devam etmedi.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek İstanbul'a taşındı.

İlk albümü 1993 yılında yayınlayan sanatçı, 1995 yılında çıkardığı albümü ile pop şarkılarının yanı sırasında Klasik Türk Müziği ile ilgili çalışmalar yaptı. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaşı canlandırdı.

Ruhsar, Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Jet Sosyete, Menajerimi Ara gibi dizi ve film projelerinde yer almıştır.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından listelere giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir.

31 yıllık müzik kariyerinin yanı sıra, 2011 yılında bir reklam filminde oynadı. Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Sonrasında Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.