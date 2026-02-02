Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizinden sonra kaldırıldığı hastanede aylar süren yaşam savaşını kaybederek 30 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti.

59 yaşındaki sanatçının vefatından sonra sosyal medyada "yasaklı madde kullandığı" yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddiadan sonra Ürek’in 3,5 ay boyunca tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Sanatçının rahatsızlanma nedenine ilişkin ortaya atılan çirkin iddialardan sonra yapılan açıklamada, tedavi süresi boyunca herhangi bir madde kullanımına dair bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

HASTANEDEN YALANLAMA GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Ekim 2025 günü sanatçı Fatih Ürek, 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirilmiştir. Hastanemize kabulünün ardından gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahaleleri, ilgili uzman hekimlerimiz tarafından eksiksiz şekilde uygulanmıştır.

Hastanın evindeki ilk müdahale sürecinde, nakil aşamasında ve hastanemizdeki yatış süresi boyunca, entübe halde olan ve bilincinin olmadığı bu süreçte; yapılan klinik değerlendirmeler ve tedavilerinde; son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgi söz konusu olmamıştır.

Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar, tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur."