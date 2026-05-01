Sarı-kırmızılı ekip, 32. haftaya Fenerbahçe’nin 7 puan önünde lider girerken, Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu durumda Galatasaray üst üste 4, toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşacak. Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerindeki şampiyonluk sayısını 5’e yükseltecek.

Daha önce İstanbul Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, Galatasaray’ın başında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında da kupaya uzandı.

FATİH TERİM ZİRVEDE

Süper Lig’de 8 şampiyonlukla zirvede bulunan Fatih Terim, bu alanda en başarılı teknik direktör konumunu koruyor. Terim, Galatasaray’da dört farklı dönemde toplam 8 kez şampiyonluk yaşadı.

Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk ise 4’er şampiyonlukla ikinci sırayı paylaşıyor. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1984 arasında dört kez mutlu sona ulaştı.

Buruk, bu sezon şampiyonluk gelirse Özyazıcı’yı geçerek tek başına ikinci sıraya yerleşecek.

Süper Lig tarihinde ayrıca Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum üçer şampiyonluk elde etti.

Okan Buruk, üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör olma hedefi taşıyor. Bu başarıyı yakalaması halinde Fatih Terim’in 1996-2000 arasındaki serisine yaklaşmış olacak.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde toplam 11 şampiyonluğu bulunan Buruk, bu sezonla birlikte bu sayıyı daha da artırma şansına sahip.