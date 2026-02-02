Fatih Terim'in kızı Buse Terim, dolandırıcıların hedefi oldu. Ünlü teknik direktörün küçük kızı Buse Terim'in telefonuna, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi tarafından mesaj gönderildi.
Fatih Terim'in Kızı Buse Terim'e sahte avukat tuzağı: Dolandırıcılar oltayı attı ama boş çıktı... Soluğu hemen savcılıkta aldı
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sahte avukat mesajıyla dolandırılmak istendi. Kişisel bilgileri kullanılan Terim, dava olmadığını öğrenip savcılığa şikayette bulundu. "Durum beni korkuttu" diyen Buse Terim'in özel hayatıyla da gündemde.
Mesajda, Terim adına açıldığı iddia edilen bir dava dosyası bulunduğu belirtilerek, "Davanızda arabuluculuk yapabilirim" teklifi sunuldu.
Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, Şüpheli şahıs, Buse Terim'e ait bazı kişisel bilgileri de kullanarak güven sağlamaya çalıştı.
Terim, gelen mesajdan şüphelenerek araştırma yaptı ve e-Devlet üzerinden sorgulama sonucunda adına herhangi bir dava açılmadığını tespit etti. Dolandırıcılık girişimi olduğunu anlayan Buse Terim, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı.
Şikayet dilekçesinde, özel bilgilerinin nasıl ele geçirildiğini bilmediğini ve bu durumun kendisini korkuttuğunu belirten Terim, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Başsavcılık, şikayet üzerine soruşturma başlattı.
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, dolandırıcılık girişiminin ardından özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir törenle evlenen çift, bu evlilikten iki kız çocuğu sahibi oldu: 2016 doğumlu Nil ve 2018 doğumlu Naz.Boşanmanın ardından Buse Terim, ayrılık sürecini şu sözlerle değerlendirmişti:
''Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için.''
Uzun süre özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden 35 yaşındaki Terim, son dönemde yeni bir ilişkiye başladığını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.
İlişkilerini gizli tutmayı seven çift, kış tatili için Kapadokya'yı tercih etti. Tatil dönüşünde Instagram hesabından "Küçük bir Kapadokya dump" notuyla fotoğraflar paylaşan Buse Terim, sevgilisiyle romantik kareleri de ekledi.Özel hayatı merakla takip edilen Terim, yeni aşkını "Biz" kelimesiyle tek kelimelik bir ilanla duyurdu.
Paylaşımda sevgilisinin Instagram hesabını @batuson olarak etiketlemesiyle gizem çözüldü. Yeni sevgilisinin Batu Son (Batuhan Son) olduğu ortaya çıktı.
Başlangıçta sevgilisinin yüzünü göstermeyen ve etiketlemeyen paylaşımlar yapan Terim, takipçilerinin ilgisi üzerine açıklama yaptı:
"MUTLULUĞUMUZA ORTAK OLDUNUZ, TEŞEKKÜR EDERİM"
"Hayatıma giren bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. Gönderilerimin ardından gelen güzel dilekler ve samimi yorumlar beni gerçekten çok duygulandırdı."Ayrıca ailesinin ve çocuklarının her şeyden haberdar olduğunu vurgulayan Terim şöyle devam etti:
"AİLEM VE KIZLARIM HER ŞEYDEN HABERDAR"
"Kızlarım, ailem ve en yakınlarım hayatımın her adımında yanımda. Bizim için önemli olan sevgi, saygı ve huzurun olduğu bir yol."Yeni başlangıcın kendisine iyi geldiğini belirten Terim, mutluluğunu paylaşan herkese teşekkür etti.
Sürpriz paylaşımlar sonrası Buse Terim'in gözlerindeki mutluluk dikkat çekti ve yeni sevgilisi kısa sürede gündeme oturdu.
BUSE TERİM KİMDİR?
Buse Terim, ünlü teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızıdır. Moda, girişimcilik ve dijital içerik üretimi alanında tanınan bir isimdir.
21 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Buse Terim (2026 itibarıyla 35-36 yaşlarında), lise eğitimini Yüzyıl Işıl Lisesi'nde tamamladıktan sonra New York Fashion Institute of Technology'de (FIT) Moda Pazarlama ve Yöneticiliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında ünlü markalarda staj yaptı ve moda bloggerlığına başladı.
Türkiye'ye döndükten sonra bu alanda profesyonelleşti: Kendi web sitesi buseterim.com.tr'yi kurdu, BT Moda İletişim Ajansı'nı yönetti, Baby on the Go bebek ürünleri markasını (özellikle bebek patikleri) hayata geçirdi, BT Shop e-ticaret platformunu başlattı ve çeşitli moda/lifestyle projeleri geliştirdi.
Instagram hesabı @buseterim
üzerinden 2 milyona yakın takipçiye ulaşarak Türkiye'nin önde gelen moda influencer'larından biri haline geldi. YouTube'da da içerik üretiyor.
Boşanmanın ardından özel hayatını daha az paylaşsa da, son dönemde sosyal medyada yeni bir ilişkiyi duyurdu; Kapadokya tatili gibi romantik paylaşımlarla gündeme geldi.