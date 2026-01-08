Başakşehir'de iyi bir ivme yakalayan 37 yaşındaki Nuri Şahin, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

“BENİM İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜ BAŞAKŞEHİR”

Nuri Şahin: "Dortmund'dan ayrıldıktan sonra yaza kadar çalışmayacağımı söylemiştim. Gelen tekliflerin hepsini reddettim. Türkiye'den de teklifler aldım. Başakşehir'de çalışmayı çok istiyordum. Yarışmacı ve Avrupai şekilde yönetilen bir kulüp. 3 yıllık sözleşmem var ve benim için şu anda dünyanın en önemli kulübü Başakşehir."

“FATİH TERİM KÖTÜ GÜN DOSTUDUR”

Nuri Şahin: 'Fatih Terim her şeyden önce kötü gün dostudur. Benim en zor günümde her zaman yanımda olmuştur. Her zaman her olayda ilk telefon Fatih Hoca’dan gelmiştir."