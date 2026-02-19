Türk futbolunun dönüşüm sürecinde kilit rol oynayan Sepp Piontek’ten acı haber geldi. 1990-1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran Alman teknik direktör, 86 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi ailesi tarafından duyuruldu.

Asıl adı Josef Emanuel Hubertus Piontek olan deneyimli futbol adamı, yalnızca sonuçlarla değil, Türk futbolunda sistem değişiminin öncüsü olmasıyla hafızalara kazındı. Özellikle disiplin, organizasyon ve altyapı vurgusuyla milli takımda kalıcı bir yapı oluşturmaya çalıştı.

KARİYERİ VE TÜRKİYE DÖNEMİ

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine Werder Bremen’de başlayan Piontek, ardından Danimarka Milli Takımı’nın başına geçti. Danimarka ile 11 yıl görev yapan deneyimli çalıştırıcı, Avrupa futbolunda önemli başarılara imza attı.

1990 yılında Türkiye’nin başına geçen Piontek, üç yıllık görev süresinde kısa vadeli sonuçlardan çok uzun vadeli yapılanmaya odaklandı. O dönem atılan adımlar, ilerleyen yıllarda milli takımın yakaladığı başarıların altyapısını oluşturdu.

Piontek, aynı zamanda Fatih Terim’in teknik direktörlük yolculuğunda önemli bir figür olarak öne çıktı. Terim’in milli takım yapılanmasındaki rolü ve gelişim süreci, Piontek döneminde şekillendi.

FATİH TERİM’DEN DUYGUSAL VEDA

Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski hocasına şu sözlerle veda etti:

“Bugün, sadece kariyerimdeki değil, hayatımdaki en özel isimlerden birini, ailemden bir parçayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sepp Piontek, ülke futbolumuzun kendisine sonsuza dek minnettar kalması gereken çok önemli bir kilometre taşıydı. Birlikte yürüdüğümüz yolda inşa ettiğimiz dostluğu, bana öğrettiklerini, sevgili Gitte’nin tüm ailemle birlikte biriktirdiğimiz anıları kalbimin en derin yerinde saklayacağım. Huzur içinde uyu, sevgili Sepp.”