A Milli Takım’ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Romanya maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Tek maç üzerinden oynanan eşleşmelerde daha temkinli olunması gerektiğini ifade eden Terim, karşılaşmanın önemine dikkat çekti.
Fatih Terim'den Dünya Kupası kehaneti: Play-off sürecinden zafer çıkacak
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya Milli Takımı ile karşılaşacak.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Romanya basınına konuşan Terim, mevcut teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım ve eski öğrencisi Gheorghe Hagi hakkında da görüşlerini paylaştı.
Terim, Prima Sport’a verdiği röportajda Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında, “Mircea Lucescu üst düzey ve önemli bir teknik adamdır. Kariyerine bakıldığında ona yalnızca saygı duyulabilir; çünkü uzun yıllar boyunca, neredeyse hiç ara vermeden dünyanın farklı yerlerinde teknik direktörlük yaptı.” ifadelerini kullandı.
Lucescu ile ilgili değerlendirmelerini sürdüren Terim, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında ise, “Elbette Mircea Lucescu çok değerli bir teknik direktör, fakat Vincenzo Montella da Türkiye’de uzun süredir görev yapıyor, ülkeyi yakından tanıyor ve milli takımda önemli işlere imza atmış, deneyimli bir isimdir.” dedi.
Eski öğrencisi Gheorghe Hagi için Fatih Terim, “Gica benim için çok özel bir insan, Türkiye’de milyonlarca insanın futbol anlayışını geliştiren bir figür. Uzun yıllardır futbolun içindeyim, birçok büyük yıldızla çalıştım, birçok oyuncuyla aynı takımda yer aldım ve Gica’nın, teknik direktör olarak kenardan izlemekten en fazla keyif aldığım oyunculardan biri olduğunu söyleyebilirim.” açıklamasını yaptı.
“ONLARLA GURUR DUYUYORUM”
Yurt dışında forma giyen Türk futbolcularla ilgili Terim, “1990’lı yıllarda milli takım kadrosunu kurarken kendi kendime, ‘Allah’ım keşke bir gün kadroyu açıklarken Avrupa’da oynayan bu kadar çok oyuncumu çağırabilsem’ derdim."
Çok şükür o günleri de gördük; bugün Avrupa’nın önemli liglerinde oynayan oyuncularımız var, dürüst olmak gerekirse hepsi üst düzey bir rekabetin içindeler ve bu da onları milli takım için hazır hale getiriyor. Bu durum milli takımlar adına büyük bir avantaj. Bugün o yıllarda atılan temellerin karşılığını alıyoruz diyebilirim; dünyanın farklı ülkelerinde oynayan Türk futbolcular var ve onlarla gerçekten gurur duyuyorum.” dedi.
MONTELLA SÖZLERİ
A Milli Takım ve Vincenzo Montella hakkında Terim, “Tüm kalbimle Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılmasını istiyorum. Bunu bir futbolsever olarak, yıllardır Türkiye’nin tüm turnuvalarda yer alması gerektiğini savunan bir teknik adam olarak söylüyorum ve Türkiye’nin varlığının organizasyonu daha da zenginleştireceğine inanıyorum."
Montella’ya gerekli desteğin verilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu görüşümü hâlâ koruyorum. Play-off sürecinden bir Dünya Kupası bile çıkabileceğine inanıyorum. Takımımıza içtenlikle başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
ROMANYA MAÇI YORUMU
A Milli Takım’ın Romanya ile oynayacağı karşılaşmaya dair Fatih Terim, “Özellikle tek maç üzerinden oynanan bu tip karşılaşmalarda dikkatli olmak her zamankinden daha kritik. Çünkü genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan, her sonuca açık bir Romanya takımıyla karşılaşacağız.
Türkiye’nin geldiği seviye de bunun bir sonucu. La Liga’dan, Ligue 1’den, Serie A’dan, Premier Lig’den oyuncularımız var. Farklı ülkelerde forma giyen futbolcularımız bulunuyor.” şeklinde konuştu.