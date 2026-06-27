Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyerek turnuvaya erken veda eden Ay-Yıldızlıların yaşattığı büyük üzüntü tazeliğini koruyor. Türk futbolunun sembol isimlerinden, milli takımın ve Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Fatih Terim, bu erken vedanın ardından ülke futbol gündemini sarsan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Fatih Terim'den Dünya Kupası çıkışı: Şans çalışmayana merhaba demez
2026 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden A Milli Takım’ın yarattığı büyük hayal kırıklığının ardından, deneyimli teknik direktör Fatih Terim turnuva serüvenini, Türk futbol psikolojisini ve geleceğe dair yapılması gereken hamleleri değerlendirdi.Kaynak: Diğer
"MİLLİ TAKIM İÇİN SIRADA YENİ BİR SAYFA VAR"
Şu bir gerçeğin bu turnuvanın bitmesi ve şimdi Uluslar Ligi'nin başlaması olduğunu ifade eden Fatih Terim, hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkesin kendi içerisinde yapması ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Ligi organizasyonuna kendimizi hazırlamamız gerektiğini söyledi.
Turnuvanın kötü bittiğini, yani daha doğrusu istediğimiz gibi olmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, şampiyonaların durmadığını, hayatın devam ettiğini belirtti. Bir ikincisinin de elimizdeki takımın aşağı yukarı bundan sonraki birçok organizasyonda oynama ihtimali olan yaşlarda olduğunu da unutmamak gerektiğini sözlerine ekledi.
"ÜZERİMİZDEKİ AĞIR BASKI VE KORKULAR PERFORMANSI BALTALIYOR"
Dünyanın en güzel şovunu yapan, spora şovu katan ülkesinin Amerika olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, dolayısıyla kazançların, kayıpların etki oranlarının bizdeki gibi olmadığını savundu.
Bizdeki kayıpların bize çok ağır darbeler vurduğuna dikkat çeken Terim, bu durumun özellikle oyuncular için baskı altında oynama, stres altında, gerilim altında kalma ve kaybetme korkusu gibi bir son doğurduğunu bildirdi. Onlarda bunun olmadığını, zaten yaşam tarzlarının bu olduğunu açıkladı.
"RAKİP TAKIMLARIN DURUMU CANIMIZI DAHA DA YAKIYOR"
Maç bittikten sonra onlar için eğlencenin başladığını dile getiren başarılı teknik direktör, bizde eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşadığımızı ve birbirimizi kırdığımızı anlattı. Onarılması güç işlerin ortaya çıktığını belirten Terim, gruptan çıkan ABD'nin direkt Bosna ile eşleşmesinin de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi hatırlatığına ve o zaman daha çok üzüldüğümüze vurgu yaptı.
"BAŞARIYA ULAŞMANIN TEK YOLU DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAKTAN GEÇİYOR"
Şanşın, iyi bir planın geriye kalanı olduğunu ifade eden tecrübeli futbol adamı, şansın çalışana yardım edeceğini, aksi halde şansın size merhaba falan demeyeceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.