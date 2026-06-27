Fatih Terim'den Dünya Kupası çıkışı: Şans çalışmayana merhaba demez

"RAKİP TAKIMLARIN DURUMU CANIMIZI DAHA DA YAKIYOR"

Maç bittikten sonra onlar için eğlencenin başladığını dile getiren başarılı teknik direktör, bizde eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşadığımızı ve birbirimizi kırdığımızı anlattı. Onarılması güç işlerin ortaya çıktığını belirten Terim, gruptan çıkan ABD'nin direkt Bosna ile eşleşmesinin de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi hatırlatığına ve o zaman daha çok üzüldüğümüze vurgu yaptı.