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Milli Takım ile Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, geçmişe dönük çok konuşulacak bir transfer açıklamasında bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim, YouTube platformunda gerçekleştirdiği yayınlarla futbolseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Terim, İstanbul devindeki son hocalık sürecine yönelik çarpıcı detaylar paylaştı. Usta teknik adam, Galatasaray'ı çalıştırdığı esnada Molde forması giyen Erling Haaland'ı bütçe yetersizliği sebebiyle kadrolarına katamadıklarını aktardı.

Fatih Terim, o günlerde gerçekleşen olayları detaylandırırken Erling Haaland için kendilerine oldukça olumlu bir rapor ulaştığını ifade etti. Bunun üzerine yardımcıları Necati Ateş ile Ümit Davala'yı genç oyuncuyu izlemeye gönderdiğini belirten tecrübeli teknik adam, ekibin idmanı takip ettiğini dile getirdi. Kendisi tesisten çıkarken yardımcılarının kendisini üst üste aradığını söyleyen Terim, telefonda ne olduğunu sorduğunda yardımcılarının oyuncuyu hemen transfer etmeleri gerektiğini, aksi takdirde etrafın menajerlerle dolu olduğunu ve başkalarının bu fırsatı kaçırmayacağını ilettiklerini aktardı.

Ancak o dönemde bu transfer için gereken finansal rakamı oluşturamadıklarını vurgulayan Terim, böyle önemli bir maceraları olduğunu ve imkanların biraz daha elvermesi halinde oyuncuyu o zaman kadroya katmış olacaklarını kaydetti.

Altyapı konusuna da değinen deneyimli hoca, özkaynak sisteminin son derece ciddi bir iş olduğunu vurgulayarak hayatı boyunca hiçbir altyapı müsabakasının skorunu merak etmediğini söyledi. Tüm antrenörlerine, şampiyon olmalarını herkesin isteyeceğini ancak bunun kendisini ilgilendirmediğini ilettiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, kendisine A takıma sunulacak oyuncu verilmemesi durumunda antrenörlerle aralarının açılacağını ifade ettiğini aktardı.

Antrenörlerin kendisine şampiyonluk hatırlatması yapması durumunda onları tebrik edeceğini fakat yeni bir oyuncu kazandırılmaması halinde yollarının ayrılacağını söylediğini belirten Terim, devasa bir camia olan Galatasaray'a insanların taraftarı oldukları için yetenekli çocukları elinden tutup getirdiğini kaydetti. Deneyimli çalıştırıcı, 300 oyuncunun yer aldığı bir altyapı sisteminden bir tane bile futbolcu yetiştirilemiyorsa bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Son olarak sarı kart cezaları hakkında da bir kural önerisi sunan Terim, sarı kart cezası alan bir futbolcunun önündeki dört karşılaşmadan birinde bu cezayı çekmesi gerektiğini belirtti. Cezalı oyuncunun kulübünün maçın ertesi günü federasyona başvurarak cezanın hangi maçta çekileceğini seçebileceğini söyleyen Terim, bu sayede hakemlerin kasıtlı kart gösterdiği yönündeki spekülasyonların son bulacağını dile getirdi.

Derbilerde tüm önemli oyuncuların sahada olmasının gerekliliğine değinen tecrübeli teknik adam, amacın oyuncuyu kazanmak ve derbi kalitesini artırmak olduğunu belirtti. Benzer bir sistemi Yunanistan'da bizzat tecrübe ettiklerini, cezanın caydırıcı bir unsur olduğunu ve bu kuralı değiştirmenin tamamen federasyonun elinde olduğunu sözlerine ekledi.