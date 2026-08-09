Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası

Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası

Fatih Terim, YouTube programında Türk futboluna damga vuran sözlerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. "Yenilmek kolay, yenmek olay", "Biz bitti demeden bitmez" ve "8 de kapanır 18 de kapanır" gibi hafızalara kazınan ifadelerin perde arkasını anlattı. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 1

"Yürekli kayıplar korkak zaferlerden daha önemlidir"

Futbolculuk döneminden örnek veren Fatih Terim, cesaretin futbolun vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getirdi.

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 2

Çok yetenekli oyuncularla aynı takımda oynamasına rağmen büyük başarılar elde edemediklerini söyleyen Terim, savunma yaparak da kaybedilebildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kimseden korkmamıza gerek yok. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Kaybedeceksek de cesur oynayarak kaybedelim."

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 3

"Biz bitti demeden bitmez" nasıl doğdu?

Euro 2008'i kariyerinin en özel turnuvalarından biri olarak değerlendiren Terim, efsaneleşen "Biz bitti demeden bitmez" sözünün nasıl ortaya çıktığını da anlattı.

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 4

Türkiye'nin turnuva boyunca birçok maçta geriye düştüğünü hatırlatan Terim, oyuncuların mücadeleyi son düdüğe kadar bırakmadığını söyledi.

"Son sözü biz söyleriz. Hakem düdüğü çalmadan maç bitmez."

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 5

Çekya maçındaki unutulmaz anı anlattı

Çekya karşılaşmasının uzatma dakikalarında Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesiyle kaleye Tuncay Şanlı'nın geçtiğini hatırlatan Terim, kulübeden oyuncularına sürekli "Devam, 3-2'ye gidelim" mesajı verdiklerini söyledi.

Bu ruhun Türkiye'yi yarı finale taşıdığını belirtti.

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 6

"Bizim yanımızdakiler devrilmez"

Porto'da TRT canlı yayını sırasında yaşanan sağlık sorununa da değinen Terim, yayında fenalaşan arkadaşına refleksle müdahale ettiğini anlattı.

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 7

O an söylediği "Bizim yanımızdakiler devrilmez" sözünün tamamen doğal geliştiğini belirten Terim, ailesine de iyi olduğu mesajını vermek istediğini söyledi.

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 8

"İyi geceler" çıkışının perde arkası

Basın toplantılarındaki meşhur "İyi geceler" çıkışını da anlatan Terim, aynı sorunun defalarca sorulması üzerine toplantıyı bitirmek istediğini söyledi.

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 9

"İlk iyi geceler normaldi, ikincisi artık uzatma demekti, üçüncüsü ise gerçekten toplantı bitmişti."

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 10

"8 de kapanır 18 de kapanır" sözü nasıl çıktı?

Galatasaray'ın Başakşehir'in 8 puan gerisinde olduğu dönemde kendisine yöneltilen soruya verdiği cevabın arka planını da paylaşan Terim, gazetecinin soruyu "Bu fark kapanmaz." algısıyla sorduğunu düşündüğünü söyledi.

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 11

"10 maç vardı, alınacak 30 puan vardı. Ben de '8 de kapanır, 18 de kapanır' dedim."
Galatasaray'ın sezon sonunda şampiyon olmasıyla bu söz futbol tarihine geçti.

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 12

"Kalabalık bir yalnızım"

UEFA Kupası'nın 20. yılı için kendisine yazdığı mektuptan da bahseden Terim, teknik direktörlüğün görünenden daha yalnız bir meslek olduğunu söyledi.

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Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası - Resim: 13

"Kalabalıkların içinde yalnız hissedebilirsiniz. Teknik adamlar çoğu zaman böyle insanlardır."

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