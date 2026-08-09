Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası

"8 de kapanır 18 de kapanır" sözü nasıl çıktı?

Galatasaray'ın Başakşehir'in 8 puan gerisinde olduğu dönemde kendisine yöneltilen soruya verdiği cevabın arka planını da paylaşan Terim, gazetecinin soruyu "Bu fark kapanmaz." algısıyla sorduğunu düşündüğünü söyledi.