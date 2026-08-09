Fatih Terim olay olacak açıklamalar: İşte o unutulmaz sözlerin perde arkası

"Yürekli kayıplar korkak zaferlerden daha önemlidir"
Futbolculuk döneminden örnek veren Fatih Terim, cesaretin futbolun vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getirdi.
"Yürekli kayıplar korkak zaferlerden daha önemlidir"
Futbolculuk döneminden örnek veren Fatih Terim, cesaretin futbolun vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getirdi.
Çok yetenekli oyuncularla aynı takımda oynamasına rağmen büyük başarılar elde edemediklerini söyleyen Terim, savunma yaparak da kaybedilebildiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kimseden korkmamıza gerek yok. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Kaybedeceksek de cesur oynayarak kaybedelim."
"Biz bitti demeden bitmez" nasıl doğdu?
Euro 2008'i kariyerinin en özel turnuvalarından biri olarak değerlendiren Terim, efsaneleşen "Biz bitti demeden bitmez" sözünün nasıl ortaya çıktığını da anlattı.
Türkiye'nin turnuva boyunca birçok maçta geriye düştüğünü hatırlatan Terim, oyuncuların mücadeleyi son düdüğe kadar bırakmadığını söyledi.
"Son sözü biz söyleriz. Hakem düdüğü çalmadan maç bitmez."
Çekya maçındaki unutulmaz anı anlattı
Çekya karşılaşmasının uzatma dakikalarında Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesiyle kaleye Tuncay Şanlı'nın geçtiğini hatırlatan Terim, kulübeden oyuncularına sürekli "Devam, 3-2'ye gidelim" mesajı verdiklerini söyledi.
Bu ruhun Türkiye'yi yarı finale taşıdığını belirtti.
"Bizim yanımızdakiler devrilmez"
Porto'da TRT canlı yayını sırasında yaşanan sağlık sorununa da değinen Terim, yayında fenalaşan arkadaşına refleksle müdahale ettiğini anlattı.
O an söylediği "Bizim yanımızdakiler devrilmez" sözünün tamamen doğal geliştiğini belirten Terim, ailesine de iyi olduğu mesajını vermek istediğini söyledi.
"İyi geceler" çıkışının perde arkası
Basın toplantılarındaki meşhur "İyi geceler" çıkışını da anlatan Terim, aynı sorunun defalarca sorulması üzerine toplantıyı bitirmek istediğini söyledi.
"İlk iyi geceler normaldi, ikincisi artık uzatma demekti, üçüncüsü ise gerçekten toplantı bitmişti."
"8 de kapanır 18 de kapanır" sözü nasıl çıktı?
Galatasaray'ın Başakşehir'in 8 puan gerisinde olduğu dönemde kendisine yöneltilen soruya verdiği cevabın arka planını da paylaşan Terim, gazetecinin soruyu "Bu fark kapanmaz." algısıyla sorduğunu düşündüğünü söyledi.
"10 maç vardı, alınacak 30 puan vardı. Ben de '8 de kapanır, 18 de kapanır' dedim."
Galatasaray'ın sezon sonunda şampiyon olmasıyla bu söz futbol tarihine geçti.
"Kalabalık bir yalnızım"
UEFA Kupası'nın 20. yılı için kendisine yazdığı mektuptan da bahseden Terim, teknik direktörlüğün görünenden daha yalnız bir meslek olduğunu söyledi.
"Kalabalıkların içinde yalnız hissedebilirsiniz. Teknik adamlar çoğu zaman böyle insanlardır."