Sarı Kırmızılıların UEFA başarısının 26. yıl dönümü Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinlikte konuşma yapan Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sözlerine Okan Buruk'u tebrik ederek başladı.

'GALATASARAY O GÜÇTEDİR'

Terim, "Daha önce öğrencim, şimdi meslektaşım Okan Hoca'ya da gönül dolusu tebriklerimi yolluyorum. Galatasaray, ümit ediyorum kendi rekorunu kendisi kıracaktır. Galatasaray o güçtedir." dedi.

'BİRLİKTE İNANMANIN BAŞARISIDIR UEFA KUPASI'

UEFA kupasını kaldırdıkları tarihi başarıyla ilgili hislerini paylan Fatih Terim şunları söyledi:

O gün bu kupayı kaldıran takımımız belki görünüşte ama esasında o kupayı kaldıran Galatasaray'ın kendi değerleridir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hiçbir ciddi başarı tesadüfi değildir. 4 senelik bir çalışmanın, birlikte uğraşmanın, birlikte inanmanın başarısıdır UEFA Kupası. UEFA Kupası'ndan sonra ne dediğimi hatırlıyorum, çocuğum olmuş gibi hissediyorum dedim. UEFA Kupası da bizim için öyle olmuştur. 26 yılda ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır."