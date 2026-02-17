Fatih Terim'den Galatasaray - Juventus değerlendirmesi: Kenan vurgusu

- Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayan Yildiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu kime benzetiyorsunuz? Kendisi idolü ve ilham kaynağının Del Piero olduğunu söylüyor. Kenan'ın gelecekte Altın Top ödülünü kazanabileceğini düşünüyor musunuz?



Fatih Terim: "Soyadının da ifade ettiği gibi, o gerçek bir yıldız. Onu izlemekten büyük keyif alıyorum. Sadece Juventus'un değil, Avrupa'nın da en iyi oyuncularından biri. Bazı futbolcular “yıldız” olmak için doğmuşlardır. Kenan da onlardan biri. Sözleşmesini uzattığına sevindim. Bence onun gibi bir ikonlara ihtiyaçları vardı. Del Piero'dan sonra Juve'nin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ikon olabilir. Del Piero'nun kariyeri boyunca oynamasını izlemekten çok keyif almıştım. Geleceğin ona ne getireceğini bilmiyorum ama sık sık forma değiştirilen bu dönemde, Juve'nin Kenan'a ayırdığı konumun gurur verici olduğunu söylemeliyim. Juventus'taki kariyerine böyle devam ederse, Del Piero'nun seviyesine ulaşabilir ve Platini, Zidane, Buffon ve sevgili dostum Nedved gibi efsanelerin yanında kulüp tarihine adını yazdırır. Unutulmamalı ki, o hala çok genç. Geçen yıl beni ziyaret etti ve beni mutlu etti. Bana “Hocam” diye hitap etti. Kenan'ın sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda çok saygılı ve dürüst bir genç olduğunu gördüm. Umarım bizi gururlandırmaya devam eder."