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Türk futbolunun efsane teknik adamlarından Fatih Terim, YouTube kanalında kendisine yöneltilen "Fobiniz var mı?" sorusunu yanıtladı.

Asansör kullanmaktan hoşlanmadığını belirten Terim, kalabalık ortamlarda da rahatsızlık hissettiğini söyledi.

'ASANSÖR HARİÇ YOK'

Fatih Terim, yıllar önce babasının evine giderken de asansörü tercih etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Asansör hariç fobim yok. Kalabalık olmasını sevmem. Rahmetli babamın evi 7. kattaydı ve ben hiç asansöre binmezdim. Yedi kat çıkar, yedi kat inerdim."