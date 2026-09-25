Türk futbolunun efsane teknik adamlarından Fatih Terim, YouTube kanalında kendisine yöneltilen "Fobiniz var mı?" sorusunu yanıtladı.

Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık"Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması: "Onların arasında saymak saygısızlık"Spor

Asansör kullanmaktan hoşlanmadığını belirten Terim, kalabalık ortamlarda da rahatsızlık hissettiğini söyledi.

Fatih Terim fobisini açıkladı: 'Yedi kat çıkar, yedi kat inerdim' - Resim : 2

'ASANSÖR HARİÇ YOK'

Fatih Terim, yıllar önce babasının evine giderken de asansörü tercih etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Asansör hariç fobim yok. Kalabalık olmasını sevmem. Rahmetli babamın evi 7. kattaydı ve ben hiç asansöre binmezdim. Yedi kat çıkar, yedi kat inerdim."