Galatasaray camiasının önemli isimleri, eski yönetici İbrahim Hatipoğlu'nun babası Mustafa Hatipoğlu'nun cenaze töreninde bir araya geldi.
Cenazeye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim katıldı.
FATİH TERİM AYAKKABISININ AZİZLİĞİNE UĞRADI
Cenaze töreni sırasında Fatih Terim'in ayakkabısının tabanı koptu. Yaşadığı duruma şaşıran deneyimli teknik adam, yanında bulunan Dursun Özbek'e dönerek, "İlk defa böyle bir şey görüyorum" ifadelerini kullandı.
Terim'in cenaze töreninde yaşadığı bu beklenmedik an dikkat çekti.