Fatih Terim İngiltere'de iki günde önce Arda Turan'ın ardından da Acun Ilıcalı'nın kader maçına gitti.

ARDA TURAN'IN YARI FİNAL MAÇINI TAKİP ETMİŞTİ

Türk futbolunun 'İmparator' lakaplı efsane teknik direktörü, dün UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında Arda Turan'ın çaşlıştırdığı Shakhtar Donetsk'in Crystal Palace ile Selhurst Park'ta oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

Shakhtar Donetsk Londra'da 2-1 mağlup olarak finale çıkamasa da maç sonu Arda Turan, eski hocası Fatih Terim'in ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

ACUN ILICALI'YI DA PLAY-OFF MÜCADELESİNDE YALNIZ BIRAKMADI

Fatih Terim bugün de Acun Ilıcalı'yı kritik maçta yalnız bırakmadı. Championship'te önemli bir başarı yakalayarak adını play-off turuna yazdıran Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin evinde Millwall ile karşı karşıya geldiği yarı final ilk maçında Fatih Terim MKM Stadyumu'nda yerini aldı.

Fatih Terim'in Acun Ilıcalı ile yan yana oturarak Hull City-Millwall maçını takip ettiği kameralara yansıdı.