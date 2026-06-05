Türk futbolunun en güçlü figürlerinden Fatih Terim, TuttoMercatoWeb’e verdiği röportajda A Milli Takım’ın Dünya Kupası yolculuğunu ve Vincenzo Montella’nın etkisini değerlendirdi.

İtalya’da da önemli tecrübeler yaşamış olan deneyimli teknik adam, Montella’nın başarısına şaşırmadığını özellikle vurguladı:

“Kesinlikle şaşırmadım. Hem kişiliği hem de tecrübesi ve yeteneği nedeniyle Vincenzo’ya her zaman inandım. Türkiye ile Montella arasında büyük bir uyum oluştu çünkü o, memleketim Adana’da, futbol kariyerime başladığım Adana Demirspor’da bile çok önemli bir iş başardı. Kulüp seviyesinde çalışmak çok zor. Kariyerimin büyük bölümünü 30-35 milyon taraftarı olan Galatasaray gibi dev bir kulüpte geçiren biri olarak, sorumluluğun ne demek olduğunu biliyorum.”

“Ama milli takımda tüm bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Özellikle Türkiye gibi duygusal açıdan yoğun ülkelerde işler kötü gittiğinde eleştiriler çok daha sertleşiyor. Euro 2024’te de benzer bir durum yaşadık ve orada her zaman teknik direktörü desteklemenin önemini vurguladım. Çünkü kısa turnuvalarda sevinci ve hayal kırıklığını ayrı ayrı yaşamak için zaman yoktur; herhangi bir değerlendirme ancak tüm tablo tamamlandığında yapılmalıdır.”

“Milli takımda güçlü bir birlik yarattı ve bu kolay değil. Oyuncular zaten birbirlerini iyi tanıyorlar; bir araya geldiklerinde sıfırdan başlamıyorlar, neredeyse bir kulüp takımı gibi bir sistem halinde çalışıyorlar. Bu onların en büyük erdemlerinden biri. Bunun Amerika Birleşik Devletleri’nde de böyle devam edeceğinden hiç şüphem yok: kalbim onlarla birlikte.”



"TÜRKİYE İÇİN SINIR YOK"

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Türkiye, turnuvaya yüksek beklentilerle hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetiminde hem genç hem de tecrübeli oyuncuların oluşturduğu güçlü kadro, Avrupa’nın dikkatini çekmiş durumda.

Terim’e göre Türkiye’nin bu turnuvada yapabilecekleri, dışarıdan bakıldığında sürpriz gibi görünse de aslında potansiyelin doğal sonucu olabilir:

“Her iki durumda da. Türkiye’nin Dünya Kupası’nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca insan tarafından ‘sürpriz’ olarak değerlendirilmesinin nedenini anlıyorum. İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi takımların doğal favori olarak görüldüğü bir turnuvada çeyrek finale veya daha ötesine ulaşmamız kesinlikle beklenmedik olurdu.”

“Ancak Türkiye’nin büyük bir potansiyeli var. Bu turnuvada insanların ‘sürpriz’ olarak gördüğü şeyi ‘normal’ bir şeye dönüştürmek istiyoruz. Önemli olan istikrarı sağlamak. Son üç Avrupa Şampiyonası’na katıldık ve 24 yıl sonra Dünya Kupası’na geri döndük. Bu çok önemliydi. Her zaman söylediğim şey şu: Her zaman orada olmalıyız, istikrarı sağlamalıyız ve başarı gelecektir. Kısa turnuvalarda planlama çok önemli.”

“Oyuncular 40 veya 50 maçlık çok yoğun sezonlardan geliyorlar ve hemen milli takıma katılıyorlar. Bu kolay değil. Fiziksel ve zihinsel hazırlık gerekiyor. En iyi yaklaşım adım adım ilerlemektir: önce grup aşamasını geçmek, ardından son 16, çeyrek final ve ötesine gitmek.”

“Bence Türkiye için sınır yok. Sınırlar önemli değil. Önemli olan turnuvada olmak. Türkiye’nin Dünya Kupası’na ihtiyacı var ama Dünya Kupası’nın da Türkiye’ye ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz sadece büyük turnuvalarda oynamıyor; onları yaşıyor ve aydınlatıyor. Taraftarıyla, enerjisiyle ve duygusuyla her zaman iz bırakıyor.”



HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN LİDERLİĞİ

Terim, milli takımın sahadaki en önemli referans noktalarından biri olarak Hakan Çalhanoğlu’nu gösterdi. Tecrübeli oyuncunun yalnızca performansıyla değil, genç oyuncular üzerindeki etkisiyle de kritik bir rol üstlendiğini söyledi:

“Hakan’ı çok uzun zamandır tanıyorum. Olağanüstü bir oyuncu ve gerçek bir lider. Milli takımda ilk maçına çıktığında birlikteydik ve bugün 100’den fazla milli maça çıktı. Yıllar içinde istikrarlı şekilde gelişmeye devam etti. Artık sadece mükemmel bir oyuncu değil, aynı zamanda takımı yönetebilecek bir rol model.”

“Hem Inter hem de milli takım için bir ikon. En deneyimli oyuncular sahada sadece oynamaz; çevrelerindekilerin gelişmesine yardımcı olur ve gençlere yol gösterir. Avrupa’nın en iyi liglerinde mücadele eden genç Türk yeteneklerine sahip bir takımda onun gibi bir lidere sahip olmak büyük avantaj.”



“KENAN YILDIZ VE ARDA GÜLER BALLON D’OR İÇİN YARIŞABİLİR”

Türkiye’nin genç kuşağı da Terim’in değerlendirmelerinde geniş yer buldu. Özellikle Kenan Yıldız ve Arda Güler’in milli takımın geleceği açısından özel oyuncular olduğunu belirten Terim, Can Uzun ve Uğurcan Çakır’a da dikkat çekti:

“Türkiye’nin Dünya Kupası’nda en umut vadeden takımlardan biri olarak görülmesinin sebebi onlar. Kenan, Juventus’ta 10 numarayı giyiyor ve takımın geleceği onun etrafında kurulacak. Arda ise Real Madrid’de oynuyor ve kendini kanıtlamayı başarıyor.”

“İki olağanüstü yetenek; gelecekte Ballon d’Or için yarışabilirler. Can Uzun 2005 doğumlu ve gelecek sezon önemli bir isim olacak. Ayrıca Uğurcan Çakır, Türkiye’nin en iyi kalecilerinden biri.”



İTALYA YORUMU

Röportajın dikkat çeken bölümlerinden biri de İtalya Milli Takımı oldu. Serie A ve İtalyan futboluyla güçlü bağları bulunan Terim, Azzurri’nin Dünya Kupası’nda yer alamamasını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Bunu kabul etmek kolay değil çünkü Azzurri’yi turnuvada görmek isterdim. Ama futbolda isimler ve tarih maç kazanmak için yeterli değil. İtalya’nın hâlâ büyük bir futbol kültürü var. Ancak modern futbol daha hızlı ve fiziksel. Uyum sağlayamazsanız zorlanırsınız.”

“İtalya bitti demem. Bu saygısızlık olur. Futbol değişiyor ve en hızlı adapte olanlar avantaj sağlıyor. Eminim Dünya Kupası’na geri dönecekler. Futbol bazen zordur ama öğrenmeyi bilenler için harika bir öğretmendir.”