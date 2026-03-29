Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un oyuncusu Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı antrenmanı sırasında sakatlık yaşadı.

SAĞ ARKA UYLUK BÖLGESİNDE AĞRI VE ÖDEM

Arnavutluk Futbol Federasyonu, Muçi’nin cumartesi gününden bu yana sağ arka uyluk bölgesinde ağrı hissettiğini ve bu nedenle bugünkü idmana katılamadığını açıkladı. Yapılan MR incelemesinde, oyuncunun kas dokusunda ödem tespit edildiği ve tam olarak iyileşmesi için birkaç gün dinlenmeye ihtiyacı olduğu belirtildi. Bu nedenle Muçi’nin Ukrayna karşılaşmasına kadar hazır olmayacağı kaydedildi.

KAMPTAN AYRILDI, TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

Arnavutluk Milli Takımı Teknik Direktörü Sylvinho ve sağlık ekibinin değerlendirmesi sonrası, Muçi’nin kamptan ayrılmasına karar verildi. Yıldız futbolcu, tedavi sürecine devam etmek üzere bugün Türkiye’ye döndü.

TRABZONSPOR’DA MUÇİ’NİN DURUMU ENDİŞE YARATTI

Trabzonspor, Süper Lig’de bir sonraki maçını 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de evinde Galatasaray ile oynayacak. Muçi’nin sakatlığı, teknik direktör Fatih Tekke için önemli bir sorun teşkil ediyor.