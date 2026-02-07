Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR TARAFTARLARI TEPKİLİ

Kritik maç öncesi ara transfer dönemini yetersiz bir planlamayla geçirdikleri yönünde kulüp yönetimine ve teknik heyete yönelik bordo mavili taraftarların tepkilerinin ardından Fatih Tekke'nin eşi Müge Tekke'den anlamlı destek mesajı geldi.

MÜGE TEKKE: 'SEN KİMSENİN ELİNE, AVUCUNA, CEBİNE SIĞMAZSIN'

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda eşine 'Hoca sağlam dur' diyerek seslenen Müge Tekke şu ifadeleri kullandı:

"Hoca sağlam dur. Neredeyse bir yıldır evine gelmiyorsun. Gece gündüz kulüpte çalışıyorsun. Hem de çok çalışıyorsun. Rabbim emeklerini karşılıksız bırakmadı. Üçüncüyüz, şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Seni Fatih Sultan Tekke yapan bu camiaya layık olmak için ne kadar uğraş verdiğini önce Allah sonra biz ailen biliyoruz. Sen kimsenin ne eline, ne avucuna, ne de cebine sığmazsın. Seni çok seviyoruz."