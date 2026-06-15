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Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin geçtiğimiz yaz kadrosunda en çok görmek istediği oyuncuların başında gelen Jeremie Boga Serie A devi Juventus'a transfer oldu.

JUVENTUS BOGA'YI 3 YILLIĞINA RENKLERİNE BAĞLADI

Juventus devre arasında Nice'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Boga'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Torino ekibi, 29 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Juventus'ta 17 maçta forma giyen Boga 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

TRABZONSPOR'A TRANSFERİ MALİYET ENGELİNE TAKILMIŞTI

Fatih Tekke, geçtiğimiz yaz döneminde Jeremie Boga'yı transfer etmek istediklerini ancak maliyeti nedeniyle sonuca varamadıklarını açıklamıştı. Nice kulübünün özellikle yıldız oyuncu için istediği bonservis bedeli yüksek kaçmıştı.

Daha sonra Fransız ekibinde sezon ortasında taraftarların saldırısına uğrayan Boga takımdan ayrılmak için diretince Juventus fırsat transferi olarak tecrübeli kanatı renklerine bağladı.