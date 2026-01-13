Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan son antrenmanın ardından 20 kişilik maç kadrosu açıklandı.

8 OYUNCU TRABZON'DA KALDI

Bordo-mavililerde Savic, Mustafa Eskihellaç, Baniya, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Oulai ve Onuachu kadroya dahil edilmedi.

YENİ TRANSFER NWAIWU KADRODA

Yeni transfer Chibuike Nwaiwu ile birlikte altyapıdan Ahmet Berat Tekke, Yakuphan Sarıalioğlu ve Oğuzhan Ertem de kafilede yer aldı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 18.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Burak Demirkıran yönetecek.