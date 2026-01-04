Bu sezon yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Süper Kupa'da yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor yarı final maçı öncesi bordo mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, yayıncı kuruluş A Spor'a açıklamalarda bulundu.

'TARİH DAHA MAKUL OLABİLİRDİ'

Fatih Tekke şunları söyledi:

Gaziantep'i bilen biriyim. Gaziantep'te olması güzel. Zamanlama olarak farklı bir tarihte olabilirdi. Oynayan 4 takım için tarih daha makul olabilirdi. Bizim açımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok maalesef. Dün ayağından darbe alan Dani sekerek geldi. Serdar hastalandı. Tim iğneyle antrenmana çıktı. Bir sürü dezavantajla geldik. Neticesinde final öncesi bir maç. Trabzonspor olarak bir oyun anlayışımız, formasyonumuz, planımız olacak. Hiçbir mazerete sığınmadan Trabzonspor taraftarlarına bordo mavinin nasıl mücadele ettiğini göstermek istiyoruz. Skordan bağımsız sadece sakatlık olmaması çok çok önemli.

'BEŞİKTAŞ MAÇINDAN BU YANA SÖYLÜYORUM KİMSE DİNLEMİYOR'

Karşımızda çok iyi bir kadro var. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir kadro var. Anlarda her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Biz de Trabzonspor olarak çıktığımız her maçı bir plan ve duyguyla oynamaya çalışıyoruz. Son Gençlerbirliği maçı hariç oyunun bazı bölümlerinde veya tamamında yansıttığımız bir duygu var. Genç, bir yola çıkmış, eksikleri olan bir takımız. Biz başı dik bu stadyumdan ayrılmak istiyoruz. Bu önemli. Şu an yarışın içindeyiz. Sakatlık ve olabilecek kötü şeyler, Beşiktaş maçından bu yana söylüyorum kimse dinlemiyor, sıkıntı yaşayacağımızı söylemiştim. Zor maç olacak. Tur atlayan biz olmak istiyoruz ama karşımızda da çok iyi bir grup var.

'TRANSFER KONUSUNDA MÜJDELİ HABER BEKLİYORUM'

"Transfer konusunda birkaç tane müjdeli bir haber bekliyorum. 2-3 aydır bunun üzerine çalışıyoruz. Yönetim kurulumuz ve başkanımız, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Koşullar, ekonomik yapı gibi parametreler de var."