Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren gol, ikinci yarıda oyuna dahil olan Felipe Augusto’dan geldi. 66. dakikada sahneye çıkan Brezilyalı oyuncu, attığı golle takımına üç puanı kazandırdı.

FATİH TEKKE: 'ZOR OLACAĞI BELLİYDİ'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın zorluk derecesine dikkat çekerek, “Zor maç olacağı belliydi. Bizim kendi iç durumumuz, psikolojik durumumuz, 4 günde bir bu durumla karşı karşıyayız. Bundan sonra da bu duyguyu yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

'ÇOK İYİ OYNADIĞIMIZ SÖYLENEMEZ'

Galibiyete rağmen oyun anlamında eksikler olduğuna vurgu yapan Tekke, “Çok iyi oynadığımız söylenemez. Üretkenlikten uzak, duran toptan çözüldü. Ona da çalışıyoruz. İki tane daha atabilirdik” ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI'

Deneyimli teknik adam, sonuç odaklı bir değerlendirme yaparak, “Her şeye rağmen oynamaya çalışan bir ekip. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Tatil öncesi motivasyon eksik olabiliyor tüm takımlarda” şeklinde konuştu.

EKSİKLER VE ÖZGÜVEN VURGUSU

Takımdaki eksik oyuncuların etkisine değinen Tekke, daha özgüvenli bir oyun çağrısında bulundu. Başarılı teknik adam, “Bazı oyuncuların olmaması bizi etkiledi. Daha fazla özgüvenli oynamamız gerekiyor” dedi.

ORHAN KAYNAK'I UNUTMADI

Fatih Tekke, galibiyeti yakın zamanda hayatını kaybeden Orhan Kaynak’a ithaf ederek, “Orhan ağabey ve ailesine armağan etmek istiyorum. Camiamıza hayırlı olsun” sözleriyle duygusal bir mesaj verdi.