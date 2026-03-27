Trabzonspor bu sezon Fatih Tekke yönetiminde scout transferlerinin meyvelerinin toplamaya başladı.

OULAI VE BATAGOV'UN ARDINDAN NWAIWU DA SEVİYE ATLADI

Geleceğe yönelik yıldız adaylarını keşfedip takımın kilit isimleri haline getirerek bu sezon şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor'da Christ Inao Oulai ve Arseniy Batagov'un ardından Chibuike Nwaiwu da kariyerinde seviye atladı.

BATAGOV BU SEZON UKRAYNA MİLLİ TAKIMI'NDAN İLK KEZ DAVET ALDI

Geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'a gelişinde Abdullah Avcı'nın, gelişiminde ise Şenol Güneş'in payı olan genç stoper Arseniy Batagov, bu sezon Fatih Tekke yönetiminde yaptığı çıkışla ilk kez Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna Milli Takımı'ndan davet almıştı.

BUNA RAĞMEN ŞANSIZ SAKATLIKLAR YAŞADI

Kasım ayında milli takıma davet edilmesinin ardından yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sevinci yarım kalan Batagov bu dönemde de sakatlığı nedenyle aday kadroda yer alamadı. Yine de 24 yaşındaki sol ayaklı stoperin sağlıklı olduğu ilk fırsatta Ukrayna savunma rotasyonunda yerini alması bekleniyor.

OULAI DE İLK KEZ FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI

Öte yandan Bastia'dan sezon başı transfer edilmesinde ve takımda kilit rol üstlenerek Avrupa'nın dev kulüplerini cezbeden bir performansa imza atmasında Fatih Tekke'nin büyük pay sahibi olduğu Christ Inao Oulai de Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan bu sezon ilk kez davet almıştı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Afrika Uluslar Ligi'nde de Fildişi Sahili formasıyla mücadele etmiş ve artık milli takımının vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başarmıştı.

ŞİMDİ DE NWAIWU NİJERYA MİLLİ TAKIMI İLE İLK MAÇINA ÇIKTI

Şimdi de benzer bir süreci ara transfer döneminde Avusturya ekibi Wolfsberger'den transfer edilen Chibuike Nwaiwu yaşıyor.

22 yaşındaki Nijeryalı stoper Trabzonspor'a transferinin ardından hızlı bir şekilde kendisini kanıtlayarak Fatih Tekke'nin savunma planında kilit rol oynadı ve istikrarlı form grafiğiyle ilk kez milli takıma seçildi.

Nwaiwu bununla kalmayıp bugün Antalya'da takım arkadaşı Paul Onuachu'nun da forma giydiği Nijerya Milli Takımı'nın İran ile yaptığı hazırlık maçında süre alarak ilk maçına çıktı.

TRABZONSPOR GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Trabzonspor'da yönetimin transfer politikası, scout ekibinin başarılı keşifleri ve Fatih Tekke'nin dokunuşlarıyla önümüdeki dönemde de benzer başarılara imza atılması bekleniyor.