Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKK: 'SEZONU KUPAYLA TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Fatih Tekke'nin derbi galibiyeti sornası yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Sonuç itibarıyla bizi mutlu eden, moral bulduğumuz bir maç oldu. Son dört maçımızda galibiyetimiz yoktu. Derbi maçı, galibiyet önemli. Bugün oyunla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim ama söylemek istediğimiz sadece şu olabilir: İkinci toplardan geçişi çok yapan bir takımı biraz da olsa engellemek ve hızlı hücumlarla pozisyonlar bulmaktı ki bunların ikisini de başarılı yaptık. Birkaç tane de yakaladık fakat final paslarında başarılı olamadık.

Beşiktaş daha baskın oynadı denilebilir. Onların da pozisyonları var, golü de bulabilirlerdi. Berabere veya mağlup da olabilirdik. Ama benim için en önemli şey, hasar almadık. En azından sakatlanmadık yani eksik kalmadık diyeyim.

Bu bizim için önemli çünkü bana göre yılın en önemli maçına çıkacağız çarşamba günü. Tabii kadro derinliğinden dolayı bugün bazı oyuncular mecburen 90 dakika oynamak zorunda kaldı. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Neticesinde hatasıyla, üzücü anlarıyla bir maç bitti.

Çarşamba günü çok değerli bir maça çıkacağız. Ligi çok iyi getirdik, beklentinin çok üzerinde bir sezon ve bunu kupayla taçlandırmayı çok istiyoruz. Zor olduğunu biliyoruz ama buna hazırlanmamız lazım”

'BEŞİKTAŞ TARAFTARI KUSURA BAKMASIN YAKIŞTIRAMADIM ONLARA'

Öte yandan maç sonu Beşiktaş taraftarının Sergen Yalçın'a yönelik istifa tepkilerine de değinen Fatih Tekke, "Türk futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri Sergen ağabey.... Beni mutsuz etti. Kendisine de söyledim maçtan sonra. Yeni bir kadro, devre arası alınan kararlar... Puanlara bakınca gayet başarılı. Bizim de başımıza gelebilir. Çarşamba kupa oynayacağız, aynı şey bizim başımıza da gelebilir. Üzücü... Taraftara, ülke insanına söylenecek şey... Bizdeki merhamet duygusu ve sabır ne oldu? Çok enteresan. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ne kadar zorlukla şampiyon oldu. Beşiktaş taraftarı kusura bakmasın, yakıştıramadım onlara" diye konuştu.