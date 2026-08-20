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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Ferencvaros karşılaşması öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi.

'AVRUPA LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ'

Ferencvaros karşılaşmasının iki ayaklı olduğunu vurgulayan Fatih Tekke açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Eksiklerimiz var doğru ama maçı iki ayaklı düşünmek zorundayız. Burada alacağımız galibiyet iyi bir sonuç olur. Avrupa'da kolay maç yoktur.

Rakibimiz hızlı hücum düşünüyor. Top bizdeyken hata yapmamalıyız. Her iki takımı zor bir karşılaşma bekliyor."

'ŞU ANKİ NOKTADA YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİLİZ'

"Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Tarihimizde bu tip maçlar çok oynandı. Çok büyük zaferler de elde ettik ama şu anki noktada yüzde yüz hazır değiliz. Takıma katılacak oyuncular var, onlarla çok daha güçleneceğiz.

Bu dönemi taraftarımızın desteğiyle birlikte çok kırılmadan devam ettirmeliyiz. Bizim bir oyun planımız var. Kadromuz ne olursa olsun kazanmaya yönelik.

Umut Nayir tercihine de değinen Tekke, "Umut Nayir tercihi daha uzun kalalım diye. Kendi oyunumuzu oynayıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'SALAH'IN SAHADA OLMASI HEPİMİZE GÜVEN VERİYOR'

Mohamed Salah'ın Ferencvaros karşısında oynayabilecek durumda olduğunu açıklayan Fatih Tekke, yıldız futbolcuyla ilgili şunları söyledi:

"Salah ilk 11'de başladığına göre oynayacak durumdadır. 3-4 idman yaptı. Onun için de kolay değil. Sorumluluğunun bilincinde ama ona sahip olmak onur ve gurur verici bir şey.

Bir anda her istenilen olmaz ama Salah'ın sahada olması hepimize güven veriyor ama bu oyun tek başına oynanmıyor."

'MUÇİ İLERLEYEN DAKİKALARDA SÜRE BULABİLİR'

Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Ernest Muçi konusunda da olumlu konuşan Tekke, "Muçi'yi daha geç bekliyorduk. Dün ter antrenmanına çıkabildi. Bugün oynama isteği var, belki ilerleyen dakikalarda süre bulabilir. Onun adına sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.