Trabzonspor, yardımcı antrenörü ve efsane futbolcusu Orhan Kaynak'ı bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği törenle son yolculuğuna uğurladı.

Törende söz alan Fatih Tekke duygusal bir konuşmayla hem eski takım arkadaşı hem de teknik ekibinin bir parçası olan Orhan Kaynak'a veda etti.

FATİH TEKKE: 'HER ZAMAN POZİTİF BİR İNSANDI'

Fatih Tekke konuşmasında, "Şok olduk. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Benim takım arkadaşımdı ve her zaman pozitif enerjisi olan bir insandı. Bir yıldır teknik ekibimizde birlikteydik. Çok iyi, güler yüzlü bir insandı. Bu şoku atlatmak zor olacak ama hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.