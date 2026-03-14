Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, yardımcı antrenörü ve eski oyuncusu Orhan Kaynak'ı kaybetmesinin acısı henüz tazeyken Çaykur Rizespor'u ağırladığı karşılaşmayı Onuachu'nun golüyle 1-0 kazandı.

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

Takımının zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Tekke, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirtti.

FATİH TEKKE: 'OYUNCULARIMIN BU ZOR DÖNEMDE MÜCADELESİ BİR NEBZE MORALİMİ DÜZELTTİ'

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Tekke, oyuncularının sahadaki isteğine dikkat çekerek, “Oyuncularımı tebrik etmek isterim. Oyun olarak bir şey konuşmaya gerek yok. Rizespor bölüm bölüm bizden daha iyiydi. Puanı hak etti. Oyuncularımın bu zor dönemde istemesi, savunması, arzusu, duygusu bir nebze olsa da moralimi düzeltti.” dedi.

3 PUANI ORHAN KAYNAK'A ADADI

Tekke açıklamasında kısa süre önce hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak’ı da unutmadı.

Duygusal bir mesaj veren Tekke, “Tekrar Orhan ağabeye Allah rahmet eylesin. 3 puanı hediye ediyoruz. Trabzonspor ailesine armağan olsun.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Takım içinde birlik ve aile ortamının önemine değinen Tekke, taraftar desteğinin de büyük rol oynadığını söyledi.

Fatih Tekke, “Burada herkesin emeği var. Taraftarımız da bu mücadeleye destek olsun istiyoruz. Söylenecek çok şey var ama biz kendi içimizde biliyoruz. Aile ortamının oluşması için çok şey olması gerekiyor. Bunu hissetmek güzel.” dedi.

'ORHAN ABİ HEP BİZİMLE OLACAK'

Tekke sözlerini Orhan Kaynak için yaptığı mesajla tamamladı.

Trabzonspor teknik direktörü, “Puanlar, galibiyet, yenilgi olabilir. Ama o duyguyu oluşturabilmek önemli. Tekrar başımız sağ olsun. Bu acımızı unutmayacağız. Orhan abi hep bizimle olacak.” şeklinde konuştu.