Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Gaziantep FK karşısında aldıkları 2-1'lik deplasman galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"GAZİANTEP DEPLASMANI KOLAY DEĞİL"

Tekke, "Maçın ilk bölümünde zorlandık, 2 golü de yiyebilirdik. Ancak ilk yarıdaki golden sonra formasyonumuzu değiştirdik ve işler normale döndü, arka arkaya 2 gol bulduk. İkinci yarıda basit top kayıpları oldu, savunma yapmanız gerekiyorsa yapacaksınız, hücumunuzu da bitireceksiniz. Gaziantep deplasmanı kolay değil, bazı kırılma anları vardı, Andre Onana’nın kurtarışları vardı; maç berabere de bitebilirdi, 5 gol de atabilirdik. Oyuncular farkında. Duyguyu sahaya yansıtmak çok önemli; formasyon, hız ve tekrar etme bu duyguyla bağlantılı." dedi.

48 yaşındaki teknik adam ayrıca, "90 dakika boyunca rakibin sağ kanadına nasıl önlem alırız diye düşündük, sürekli oyuncu değiştirdik. Bu kabul edilebilir bir durum değil. İlk 10-15 dakikayı kendimi eleştiriyorum, kafamızdaki plan oturmadı. Çok değerli bir 3 puan aldık. İçeride cuma günü maç var, kupa maçı var; her karşılaşma zor geçiyor." ifadelerini kullandı.

"TİM’İN SAKATLIĞI VAR, UMARIM CİDDİ DEĞİLDİR"

Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan ve sedyeyle oyundan çıkan Folcarelli hakkında, "Tim’in sakatlığı var, umarım ciddi değildir. Devam edeceğiz." dedi.

Tekke, son olarak, "Bazı bölümlerde kaliteli işler yaptık. Tepki olarak, oyun olarak son 2 haftadaki performansımız genel seviyenin altında kaldı. Deplasmanda bu normal. Devam ediyoruz." sözlerini ekledi.