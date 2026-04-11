Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke karşılaşmayı değerlendirdi.
FATİH TEKKE: 'İSTEDİĞİMİZ ÜRETKENLİK OLMADI'
Yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Tekke şunları söyledi:
"Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık. Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik.
Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik.Dedim, bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok."