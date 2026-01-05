Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç sonu açıklamalarda bulunarak karşılaşmayı değerlendirdi.

Fatih Tekke yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şunları söyledi:

"Sekiz aydır çalıştığımız savunma pozisyonlarında hataları kabul etmek mümkün değil! Bu seviyede olmaz! Bu konuda eksiğimiz çok fazla. Daha az hata yapmak için devamlı çalışacağız ve tekrar edeceğiz

Umarım eksik bölgelerimize oyuncu katabiliriz. Bu bizim için çok önemli. Yoksa bu süreç istediğimiz gibi ilerlemez. Lig başlamadan önce oyuncu almamız lazım. Yönetim çok emek harcıyor ama bunun eyleme dönmesi lazım. Kolay olmayacak ama hızlanmamız lazım.

Transfer konusunda beğendiğimiz oyuncuların kulübüyle temasa geçiliyor ama makul fiyatlar olmuyor. Oyuncuyu beğeniyoruz, 10 milyon euro istiyorlar ve olmuyor! Ara oyunculara kalıyoruz, onu tam hale getirmek için de 3-5 ay yeterli değil. Tam oyuncu almamız lazım ama o da zor gözüküyor. Zoru başaramazsak, her maçımızda zorlanırız. En ufak bir sakatlıkta... Zaten sakatımız var, eksiğimiz var. Ozan Tufan kasığı ağrıyordu ama hayatında ilk kez sol bek oynadı. Bu durumları kimse istemez.

Galatasaray'dan aşağıda bir oyun oynamadık. Beklediğimiz şeyler oldu ama konumlanmada hatalar oldu. Geldiğimiz günden beri bunları çalışıyoruz, tek üzüldüğüm nokta bu. İstek, arzu.. Herkes iyi şeyler yapmak istiyor. Başımız dik ayrılıyoruz. Oyuna ve lige odaklanacağız. Biz Trabzonspor'uz, mücadele etmek zorundayız."