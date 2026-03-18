Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor Eyüpspor deplasmanında zorlansa da Felipe Augusto'nun 66. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE İLE PUANINI YENİDEN EŞİTLEDİ

Bu galibiyetle birlikte 60 puana yükselen Bordo Mavililer galibiyet serisini sürdürerek ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe ile puanını yeniden eşitledi.

FATİH TEKKE SÜPER LİG KARİYERİNDE İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Milli araya moralli giren Trabzonspor'da ayrıca teknik direktör Fatih Tekke de Süper Lig kariyerinde bir ilke imza attı.

Fatih Tekke teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

TRABZONSPOR DA YILLAR SONRA 5'TE 5 YAPTI

Trabzonspor da şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig'de 5 maç üst üste kazandı.