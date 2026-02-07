Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke maç öncesi açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE: 'ENKAZ DEVRALDIK'

Transfer dönemine dair gelen tepkilere cevap veren Fatih Tekke dikkat çeken mesajlar verdi.

Göreve geldikleri süreci hatırlatan Tekke, “Bu sezon Türkiye Ligi'nde uzun yıllardır yapılmamış çok doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Geldiğimiz an unutulmasın. Gerçekten enkaz devraldık. İvme, rekabet, oyuncuların değer artışı ve Türk futbol kamuoyunda saygı. 6 ayda bunları yapmak kolay değil.” dedi.

Başarıyı yalnızca teknik ekiple açıklamanın doğru olmadığını vurgulayan Tekke, “Bunu tek başınıza yapamazsınız. Taraftarımız olmadan olmaz. Bize olan desteklerini artırmalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KAOS YARATILMAK İSTENİYOR”

Son haftalardaki tartışmalara da değinen genç teknik adam, “Ne olursa olsun. Özellikle 1-2 haftadır, hiç bilmediğimiz nedenlerden dolayı kaos yaratılmak isteniyor. İçeriden de olabiliyor bazen.” sözleriyle dikkat çekti.

Oyuncu grubunun genç olduğuna vurgu yapan Tekke, “Bakın bu çocuklar genç. Bazen hak ettiğimiz halde mağlup olduğumuz maçlar da olacak. Ancak biz hiç çok kötü periyot geçirmedik. İşte bu anlarda camia olarak ayakta durmalıyız. Daha iyi olacağız. Yeter ki bir arada olalım.” dedi.