Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile Trabzonspor çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle geçilen Karadeniz derbisinde yarı finalisti penaltı atışları belirledi.

Trabzonspor, Andre Onana'nın kalesinde devleştiği penaltı atışları sonucunda Samsunspor'u 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Maçtan sonra Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke dikkat çeken açıklamalarda bulunarak galibiyeti değerlendirdi.

FATİH TEKKE: 'TURU GEÇMEK ÖNEMLİYDİ'

Karşılaşmanın zorlu geçeceğini önceden söylediklerini belirten Fatih Tekke, “Zor olacağını söylemiştik. Turu geçmek önemliydi. Samsunspor ilk devre daha iyiydi bu çok net. Kolay olmuyor. Özellikle ligin son haftaları… Sahadaki oyuncuların devamlılığı, sonradan girecek oyuncuların fiziksel durumu, oyuncu portföyü…” dedi.

'RAKİP 10 KİŞİ KALINCA BİTİRMELİYDİK'

Tekke, rakibin eksik kalmasının ardından fırsatı değerlendiremediklerini vurgulayarak, “Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru almamız gerekiyordu. Fazladan 30 dakika oynadık. Mustafa, Pina ve Tim… Hasar aldık. Tüm oyuncularımın enerjisi iyi. İlk devre olumsuz ama diğer kalan dakikalarda olumlu yaptığımız ve yapamadığımız şeyler var. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız.” ifadelerini kullandı.

YOĞUN FİKSTÜRE DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimli teknik adam, kısa sürede yeni bir deplasmana çıkacaklarını hatırlatarak, “Samsun deplasmana geliyoruz. 4 saat geliş 4 saat gidiş. Cumartesi antrenman yaparak Konya’ya gideceğim. Benzer oyun tarzları var. Oynadığımız takım kendi evinde oynuyor ve iki gün önce oynuyor. Değerli bir şey kazandık ama hasar aldık. Bakalım nasıl devam edeceğiz, bilmiyorum…” şeklinde konuştu.

'TRABZONSPOR OLARAK EN İYİ DURUMDAYIZ'

Takımın gelişim sürecine değinen Tekke, “Biz çıktığımız her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kadromuz ortada, durumumuz ortada. Yeni kurulan bir takım diyoruz. Antrenmanda ne yapıyorsak oyuncular bunu dinliyor. Deplasmanda galip gelemeyen bir takım devraldık. Oradan buraya gelmek, kısa sürede bunu yapmak… Hızlı ve genç transferlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

Başarılı çalıştırıcı sözlerini, “Bana göre Trabzonspor olarak en iyi durumdayız. Daha iyi olabilir miydik? Evet ama koşullar buna müsaade etmedi.” ifadeleriyle sürdürdü.

HEDEFİ AÇIKLADI

Ligde hedeflerini de açıklayan Fatih Tekke, “Lig için hep 1-4 demiştik. 4’ü garantiledik, Pazartesi günü de 3’ü garantilemek istiyoruz. Sonra bir üsttekini, sonra bir üsttekini… Devam edeceğiz.” dedi.