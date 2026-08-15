Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İstanbul'da iki puan bırakarak sezona başlayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından takımının performansını değerlendirdi.

'ÜZÜCÜ VE ZOR BİR BAŞLANGIÇ'

Yeni sezona istedikleri şekilde başlayamadıklarını belirten Tekke, önlerindeki fikstürün de kolay olmayacağına dikkat çekti.

"Üzücü ve zor bir başlangıç, bunu söylemiştik. Önümüzdeki dört maç belki daha zor olacak."

İlk yarıda planladıklarının üzerinde bir performans sergilediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Yapılan hata kabul edilir değil. Başlangıcı var, sadece bir oyuncuya yıkmamak gerekiyor. Top taça doğru giderken hata. Topu bir an önce kazanayım isteğinden oluyor. Müdahale şekli... Dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz."

İLK 5 MAÇA DİKKAT ÇEKTİ

Fatih Tekke, sezonun başlangıç bölümünün yalnızca alınacak sonuçlar açısından değil, Trabzonspor'un geleceği açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, "Trabzonspor'un bu seneye ait değil, geleceğine dair özellikle bu 5 hafta ve 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık ama ilk devre planladığımızın üzerindeydik." diye konuştu.

Karşılaşmada gol pozisyonları bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyleyen Tekke, "Bugün pozisyonlara girdik ama olmayınca olmuyor." ifadelerini kullandı.