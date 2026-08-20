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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldukları ilk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'BU GECENİN İKİ TANE KAYBI VAR'

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Tekke açıklamaları şu şekilde:

"Bu gecenin iki tane kaybı var. 1-0 mağlup olmak ve Nwaiwu'nun kırmızı kart görmesi. Oyunun ilk yarısında 5-6 dakika rakip baskımızı kırdı. Yapılan 1-2 hata var. Çok pozisyonumuz var. Bugün olmadı.

Oyuncularımın isteği, arzusu herkese bu turu geçebileceğimiz hissini verdi."

'İŞİMİZ ZORLAŞTI AMA İMKANSIZ DEĞİL'

Kolay olmuyor. Avantajlı skor almamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı. İmkansız değil. Oyun olarak baktığınızda belki skor bambaşka olmalıydı.

Yüksek tempo oynadık. İkinci yarı kalemize 1 defa geldiler. Böyle oluyor maçlar. Girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Nasip olmadı."

'DAHA İYİ OLACAĞIMIZI BİLİYORUM'

Takımının kısa sürede gösterdiği gelişime de değinen Fatih Tekke, "Her hafta iyi olma... Bu kadar kısa sürede takımım enerji ve iyi performans gösterdi. Ne olursa olsun daha iyi olacağımızı da biliyorum." ifadelerini kullandı.

Ernest Muçi'nin performansına da parantez açan Tekke, "Muçi'nin antrenman yapmadan bu halde oluşu, 1 hafta sonra daha iyi olacağı kesin." dedi.